Basket playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-SAE Scientifica Soevis Legnano | gara-2 in diretta Live
La Pielle Livorno affronta questa sera alle 18 la seconda partita contro Legnano nei playoff di serie B di basket, due giorni dopo aver vinto la prima gara con il punteggio di 76-59. La squadra si prepara per questa sfida dopo aver ottenuto una vittoria importante in gara-1, e questa sera si gioca la possibilità di consolidare il vantaggio nella serie. La partita sarà trasmessa in diretta.
Due giorni dopo il bel successo per 76-59 in gara-1 la Pielle Livorno torna in campo questa sera (10 maggio) alle 18 per la seconda sfida contro Legnano. Al termine del primo confronto coach Turchetto ha avvisato: “Loro sono una squadra ostica che prova sempre a rientrare, anche con le cattive.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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