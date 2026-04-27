Il Valencia Basket ha concluso la stagione regolare di Eurolega con un record di 25 vittorie e 13 sconfitte, piazzandosi al secondo posto in classifica. Questa sera, affronta il Panathinaikos nei quarti di finale di Gara 1, una sfida che si tiene il 28 aprile 2026. Le quote e i pronostici indicano una partita equilibrata tra le due squadre, con i bookmaker che attribuiscono un leggero vantaggio ai padroni di casa.

Il Valencia ha disputato una grandiosa stagione regolare, ben aldilà delle aspettative, classificandosi al secondo posto con 25 vittorie e 13 sconfitte. L’allenatore Pedro Martinez si è inoltre aggiudicato il premo di allenatore dell’anno, mentre Jean Montero è stato inserito nel miglior quintetto del torneo. Per il Panathinaikos invece classificarsi solo al settimo posto non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Valencia Basket – Panathinaikos, quarti di finale GARA 1 Eurolega 28-04-2026

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