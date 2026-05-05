Basket giovanile Storico risultato per la Raggisolaris L’Academy under 15 gioca per lo scudetto

La squadra under 15 della Raggisolaris Academy si prepara a competere per il titolo di campione d’Italia, segnando un risultato senza precedenti per il basket giovanile locale e provinciale. La partecipazione alla finale dello scudetto rappresenta un traguardo importante per il settore giovanile della società, che negli ultimi anni ha ottenuto diversi successi a livello regionale. La sfida decisiva si svolgerà nelle prossime settimane.

La Raggisolaris Academy ottiene un altro risultato storico per la pallacanestro maschile faentina e provinciale. Nel week end ha conquistato la qualificazione alle finali nazionali Under 15 Eccellenza e sarà una delle 16 formazioni che si contenderanno lo scudetto dal 10 al 16 maggio a Udine. Nell’Interzona disputatasi al PalaCosta di Ravenna, l’Academy ha perso la prima gara 60-77 con la Reyer Venezia e ha vinto le altre due. Con il New Basket Brindisi è arrivata la vittoria 103-75 e con la Stamura Ancona per 75-68, successo che è valso la qualificazione. Nelle finali nazionali, la Raggisolaris Academy è nel girone C con Orange Basket Bassano, SMG Latina e Robur et Fides Varese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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