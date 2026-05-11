Basket DR1 Play-off G1 Poggibonsi va ko contro una Synergy in grande forma

Da sport.quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima gara del primo turno dei play-off di basket di divisione regionale uno, la Synergy Valdarno ha ottenuto una vittoria in trasferta contro la Paolo Nesi Group di Poggibonsi, con un punteggio di 74-80. La squadra valdarnese si è dimostrata in buona forma e ha portato a casa il risultato, mentre i padroni di casa hanno subito la sconfitta davanti al proprio pubblico.

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La Synergy Valdarno si conferma la squadra forse più in forma della divisione regionale uno. In gara 1 del secondo turno play-off i valdarnesi passano a Poggibonsi battendo la Paolo Nesi Group 74-80. Primo quarto con ritmi davvero forsennati. Entrambe le squadre giocano bene e a beneficiarne è lo spettacolo. Un bellissimo primo periodo si chiude sul 26-23 per i padroni di casa di Poggibonsi. Nella seconda frazione la gara rimane in equilibrio anche se si segna molto meno rispetto al primo quarto: Juliatto e Maestrini da una parte e Coppi dall’altra segnano i canestri che portano le squadre sul 38-34 alla pausa di metà gara. All’inizio del terzo periodo di gioco la formazione valdarnese trova il vantaggio: Morales e Coradeschi colpiscono la Paolo Nesi e la Synergy si porta sul 44-47 a 6’ dal terzo intervallo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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