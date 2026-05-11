Basket DR1 Play-off G1 Poggibonsi va ko contro una Synergy in grande forma

Nella prima gara del primo turno dei play-off di basket di divisione regionale uno, la Synergy Valdarno ha ottenuto una vittoria in trasferta contro la Paolo Nesi Group di Poggibonsi, con un punteggio di 74-80. La squadra valdarnese si è dimostrata in buona forma e ha portato a casa il risultato, mentre i padroni di casa hanno subito la sconfitta davanti al proprio pubblico.

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