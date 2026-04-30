Basket - serie dr1 maschile | play-off gara due Match da dentro o fuori stasera per Skywalkers con Poggibonsi a SConcordio

Gara due da dentro o fuori per lo Skywalkers che, questa sera, al "Palatagliate", alle 21.15, affronterà il Paolo Nesi Group Poggibonsi. I ragazzi di Nalin arrivano dalla sconfitta in gara uno di domenica scorsa per 69-68. Una partita giocata su ritmi intensi sin dall’inizio, con Poggibonsi che è partito molto aggressivo, ma gli amaranto sono riusciti, comunque, a rimanere sempre in partita. Purtroppo hanno pesato tantissimo alcuni errori nel finale che hanno permesso ai padroni di casa di aggiudicarsi il primo confronto. Da segnalare le buone prestazioni dei giovani Brugioni e Candigliota che sono scesi sul parquet di Poggibonsi con grande personalità, nonostante fosse la prima esperienza nei play-off.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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