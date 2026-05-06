Maratea | business e AI per rilanciare il turismo in Basilicata

A Maratea si stanno studiando nuovi modi per promuovere il turismo attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. La città lucana punta a offrire servizi più personalizzati ai visitatori, cercando di attirare un maggior numero di turisti. L'obiettivo è integrare tecnologie innovative nelle strategie di promozione e migliorare l’esperienza dei visitatori sfruttando le potenzialità dell’AI. Questa iniziativa coinvolge aziende e amministrazioni locali in un progetto di sviluppo del settore turistico.

?? Cosa scoprirai Come può l'intelligenza artificiale personalizzare le offerte turistiche di Maratea? Chi sono i buyer internazionali che visiteranno i borghi lucani? Quali nuove strategie digitali useranno gli operatori per attrarre viaggiatori? Come influenzeranno questi accordi commerciali il turismo tra costa e montagna??? In Breve Fam trip per buyer e giornalisti il 6 e 7 maggio a Maratea. Incontri B2B gratuiti per operatori lucani venerdì 8 maggio al Grand Hotel Pianeta. Workshop su A .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maratea: business e AI per rilanciare il turismo in Basilicata Notizie correlate Basilicata: 100 mila euro per rilanciare fede e turismo locale? Cosa sapere La Giunta Basilicata stanzia 100 mila euro per le feste patronali di Potenza e Matera. Basilicata, ok al nuovo piano: 10 pilastri per rilanciare il territorio? Cosa sapere Il Consiglio regionale della Basilicata approva il nuovo piano economico con 13 voti favorevoli. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Business Tourism Management, una tre giorni in Basilicata dedicata a Maratea; Maratea, dal 6 all’8 maggio la BTM per la prima volta sul Tirreno: evento per il turismo e gli operatori; Dal 6 all’8 maggio BTM Interazioni a Maratea: focus su B2B e promozione della destinazione; Maratea Capitale del business tourism: al via la special edition di BTM InterAzioni. Apt, al via a Maratea la Business Tourism Management (BTM)Il 12 maggio alle ore 10, presso l’Aula Magna del Polo delle Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata e in contemporanea, in collegamento da remoto, nell’Aula B 003 del Campus ... lasiritide.it Apt Basilicata, al via a Maratea la Business tourism managementPrende il via oggi a Maratea (Potenza) la Btm InterAzioni Special Edition, iniziativa promossa e sostenuta dall'Apt Basilicata per rafforzare - è spiegato in un comunicato diffuso dalla stessa Agenzi ... ansa.it APT BASILICATA: AL VIA A MARATEA LA BUSINESS TOURISM MANAGEMENT (BTM) INTERAZIONI SPECIAL EDITION https://www.sassilive.it/economia/lavoro/apt-basilicata-al-via-a-maratea-la-business-tourism-management-btm-interazioni-special-editio - facebook.com facebook Un commissario per la viabilità di Maratea, via libera dal Senato. Pepe, restituiamo sicurezza e accessibilità a un territorio centrale per la Basilicata #ANSA x.com