Ducati e il Comune di Bologna hanno firmato un accordo che prevede la creazione di oltre 300 nuovi posti di lavoro. Il progetto include la riqualificazione di via Cavalieri Ducati, con l’installazione di impianti fotovoltaici e interventi di verde urbano. L’obiettivo è migliorare la zona attraverso interventi di sostenibilità ambientale e nuove assunzioni. La collaborazione tra le parti si concentra sulla trasformazione dell’area e sull’ampliamento delle opportunità occupazionali.

? Cosa sapere Ducati e Comune di Bologna firmano accordo per oltre 300 nuovi posti di lavoro.. Il piano prevede riqualificazione di via Cavalieri Ducati con impianti fotovoltaici e verde urbano.. Oltre 300 nuovi posti di lavoro e un volto rinnovato per l’area di Borgo Panigale: il Comune di Bologna e Ducati Motor hanno siglato un accordo strategico che trasforma il piano di espansione in un motore di crescita per tutto il territorio locale. L’intesa non si limita ai muri della fabbrica, ma proietta la casa motociclistica verso una gestione più moderna del territorio. Il progetto punta infatti a creare un nuovo parcheggio nelle immediate vicinanze dello stabilimento, integrando strutture dotate di impianti fotovoltaici e ampie zone di verde urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ducati e Bologna: 300 nuovi posti di lavoro e un volto green

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