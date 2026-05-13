Basilicagoiano 17enne investito da un' auto in via Parma
Nel tardo pomeriggio di ieri, a Basilicagoiano, un ragazzo di 17 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava via Parma, vicino a La Fratta. L'incidente è avvenuto martedì 12 maggio e ha provocato sosta e interventi lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni.
Paura nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 12 maggio, a Basilicagoiano, nel comune di Montechiarugolo, dove un ragazzo di 17 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava via Parma, verso La Fratta.L’incidente è avvenuto davanti ai Salesiani. Secondo le prime informazioni, il giovane.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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