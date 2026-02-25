Investito da un’auto | ciclista in condizioni gravi

Nel pomeriggio di martedì 24 febbraio, attorno alle ore 14.30, si è verificato un incidente stradale in via Primo Maggio, a Imola. Nella collisione è rimasto ferito gravemente un uomo di 84 anni, che stava guidando la sua bicicletta. Come riferisce la polizia locale del Nuovo circondario imolese, per cause ancora da chiarire l’84enne, residente a Imola, si è scontrato con un van di marca Ford, guidato da un 76enne anche lui residente a Imola. In seguito all’incidente l’84enne ha riportato lesioni gravi ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in condizioni molto serie. La polizia locale sta indagando per ricostruire la dinamica dei fatti. Per consentire i rilievi del caso, via Primo Maggio è rimasta chiusa per circa due ore. BolognaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

