Barriere architettoniche E la mostra è off limits

Durante la festa di San Vitale, alcune iniziative culturali si sono svolte nel lavatoio pubblico di Mirteto, ma alcune persone con disabilità non sono riuscite ad accedere a causa di barriere architettoniche presenti nell’edificio. La mostra allestita nello spazio è risultata off limits per alcuni visitatori, impedendo loro di partecipare alle attività previste. La mancanza di accessibilità ha impedito a diverse persone di fruire appieno degli eventi in programma.

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Mostra off-limits per alcuni disabili che non hanno potuto accedere al lavatoio pubblico di Mirteto, dove si sono svolte iniziative culturali in occasione della tradizionale festa di San Vitale. "Da alcuni anni - spiega Brunello Ceccotti, componente del comitato "Mortet a m’arcord", promotore della mostra – faccio notare agli uffici competenti questo problema inerente la presenza di barriere architettoniche al lavatoio in prossimità della Pieve di San Vitale ma, nonostante le promesse di realizzare uno scivolo lungo la scalinata, ancora non si è mosso nulla. E mi è davvero dispiaciuto non accompagnare in visita alla mostra ben cinque disabili in carrozzella che quel giorno erano a Mirteto in occasione della fiera e della festa patronale".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Barriere architettoniche. E la mostra è off limits" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Barriere architettoniche. Nominata la commissioneIl Comune di Porcari nomina la Commissione tecnica per distribuire i contributi ai privati che devono eliminare nelle loro abitazioni le barriere... Barriere architettoniche: nessuna conferma per la detrazione al 75%Il bonus al 75% per la rimozione delle barriere architettoniche non è stato prorogato per il 2026. Argomenti più discussi: Eliminazione barriere architettoniche: al via le domande per i contributi 2026; Bonus barriere architettoniche e piattaforme elevatrici: arriva un ulteriore chiarimento dell’Agenzia delle Entrate; Bonus barriere architettoniche 2026: stop al 75%, detrazione ridotta al 50% e 36%; Rampe obbligatorie nei locali: via alle sanzioni contro le barriere architettoniche. Disabilità, neurodivergenze, corpi non conformi: esploriamo cosa significa cucinare se i mobili sono barriere architettoniche, come si creano ricette replicabili per chi ha problemi di mobilità. Ma anche perché i laboratori di cucina sono laboratori di autonomia. x.com [iOS] [9.99$->0$ Gratuito a vita per le prossime 48 ore] Articulate AI - Grande aggiornamento reddit Ringhiera nel sagrato e via le barriere architettoniche: cambia l'accesso agli affreschi di Piero della FrancescaLavori in corso alla basilica di San Francesco che racchiude il capolavoro universale La Leggenda della vera croce ... corrierediarezzo.it