barriere architettoniche nominata la commissione

Il Comune di Porcari ha ufficialmente nominato la nuova Commissione tecnica incaricata di gestire la distribuzione dei contributi destinati ai privati per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni. La commissione sarà composta da professionisti incaricati di valutare le richieste e di supervisionare le procedure di assegnazione dei fondi. La nomina arriva in vista dell’avvio delle procedure di intervento.

Il Comune di Porcari nomina la Commissione tecnica per distribuire i contributi ai privati che devono eliminare nelle loro abitazioni le barriere architettoniche. Un organismo tecnico per l’esame delle domande che stanno arrivando all’Ente, individuando quali figure professionali idonee ad esprimere una corretta valutazione. Faranno parte di questa Commissione l’architetto Ilir Shahini, responsabile del servizio assetto e tutela del territorio; la dottoressa Antonella Bertolli, responsabile Settore Interventi alla Persona; l’ingegner Giuliano La Rosa, dipendente presso il Servizio Assetto e Tutela del Territorio e l’Istruttore Tecnico Marco Romiti segretario verbalizzante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

