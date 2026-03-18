Barriere architettoniche | nessuna conferma per la detrazione al 75%

Il bonus del 75% per la rimozione delle barriere architettoniche non è stato prorogato per il 2026. La misura, introdotta nel 2022 come incentivo indipendente dal bonus ristrutturazioni, potrà essere utilizzata solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Attualmente, non ci sono conferme riguardo alla possibilità di estenderla o di prorogarla anche per il prossimo anno.

Il bonus al 75% per la rimozione delle barriere architettoniche non è stato prorogato per il 2026. La misura, introdotta nel 2022 come incentivo autonomo rispetto al Bonus ristrutturazioni, potrà quindi essere applicata solo alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2026 gli interventi per l’eliminazione degli ostacoli alla mobilità negli edifici esistenti tornano invece nell’alveo del tradizionale Bonus ristrutturazioni, con aliquote ridotte al 50% o al 36% a seconda della tipologia e dell’utilizzo dell’immobile. In origine, infatti, questi lavori rientravano già nel bonus per le ristrutturazioni edilizie. Con la legge di bilancio 2022 il legislatore aveva scelto di separarli, introducendo una detrazione più elevata, pari al 75%, con l’obiettivo di incentivare interventi mirati all’accessibilità degli edifici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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