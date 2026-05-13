A Bari è stato approvato un finanziamento di cinque milioni di euro destinato alla realizzazione di un nuovo ponte. L'intervento mira a migliorare la viabilità locale, riducendo i tempi di percorrenza per i pendolari e creando nuovi svincoli. Questi ultimi consentiranno di evitare il passaggio dei mezzi pesanti attraverso i centri abitati, contribuendo a snellire il traffico e a migliorare la sicurezza stradale nella zona.

? Punti chiave Come cambieranno i tempi di percorrenza per i pendolari della zona?. Quali nuovi svincoli eviteranno il passaggio dei mezzi pesanti nei centri?. Perché l'opera include un sistema a livelli sfalsati tra le strade?. Chi monitorerà l'efficacia delle nuove rotatorie durante i picchi di traffico?.? In Breve Investimento di 3,2 milioni di euro per la struttura in cemento armato precompresso.. Presenza di Michelangelo Cavone e del dirigente tecnico Cataldo Lastella all'inaugurazione.. Realizzazione di 2.500 metri di opere tra rotatorie e cavalcaferrovia Bari-Nord.. Nuovo sistema a livelli sfalsati tra la S.P. 231 e la S.P. 218.. Questa mattina a Bari, il taglio del nastro sul nuovo ponte della S.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, via libera al nuovo ponte: 5 milioni per sbloccare la viabilità

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