Santo Stefano | via libera per sbloccare 30 milioni per la Macchia

È stato approvato lo sblocco di 30 milioni di euro destinati ai lavori sulla zona della Macchia. Restano da chiarire come saranno impiegati i fondi rimanenti dopo il rifacimento del cavalcavia e chi si occuperà della manutenzione delle strade nel caso in cui la Provincia non intervenga. Le decisioni su questi aspetti sono ancora da definire.

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? Domande chiave Come verranno spesi i restanti milioni dopo il rifacimento del cavalcavia?. Chi gestirà la manutenzione stradale se la Provincia non intervenisse?. Perché il Comune potrebbe perdere il potere di emettere ordinanze?. Quali rischi comporta il nuovo collegamento per il traffico della Macchia?.? In Breve Emanuele Cucchi teme carenze manutentive provinciali sulla viabilità dopo il passaggio delle competenze.. Eva Battistini contesta la gestione dei 30 milioni e il superamento del piano Confindustria.. Interventi su cavalcavia e rotatoria costerebbero circa 6 milioni di euro totali.. Il piano prevede la conclusione dei cantieri entro un arco di cinque anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santo Stefano: via libera per sbloccare 30 milioni per la Macchia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Carcere di Santo Stefano, il commissario Marinello: "Sbloccare al più presto l'approdo"Sul futuro del carcere di Santo Stefano, a Roma si è riunito nei giorni scorsi il Comitato di attuazione e sorveglianza (Cas) del Contratto... Ventotene, commissario Marinello: ‘Priorità sbloccare l’approdo’. Il 28 maggio visita istituzionale a Santo StefanoAlla riunione hanno partecipato tutti ireferenti delle Amministrazioni sottoscrittrici, insiemeall’Autorità Responsabile Fondi Sviluppo e Coesionedel... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Provincia, via libera all’acquisizione delle strade per la bretella tra Santo Stefano e Ceparana; Quando il cibo diventa terapia. Il progetto pilota che parte da Prato; Collegamento tra nuovo ponte e viabilità santostefanese, via libera in Provincia al passaggio all’ente di tratti delle vie Arenelle e Togliatti; Paura sul Medale: l'elisoccorso di Bergamo salva uno sportivo ferito in parete. Ponte, via libera a Santo Stefano al passaggio di due strade alla Provincia: Non concederle significa non usare i 30 milioniPonte, via libera a Santo Stefano al passaggio di due strade alla Provincia: Non concederle significa non usare i 30 milioni ... msn.com Nuova antenna a Santo Stefano. Il Tar boccia lo stop del Comune. Via libera all’impianto di IliadSanto Stefano Magra, 20 dicembre 2024 – Nonostante il ‘niet ‘del Comune il Tar ligure si è espresso in favore di Iliad per l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile nell’area ... lanazione.it #DinamoLab Le parole in conferenza stampa del coach biancoblù Mathew #Foden prima della semifinale dei playoff contro Santo Stefano x.com Porto Santo Stefano - reddit.com reddit