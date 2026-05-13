A Bari, un ragazzo di 17 anni ha subito una complicazione durante un intervento chirurgico presso l'ospedale San Paolo. La procura ha aperto un fascicolo di inchiesta per chiarire le circostanze dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità mediche. La famiglia del giovane ha deciso di mantenere il silenzio sulla vicenda, mentre le autorità indagano sui dettagli dell'intervento e sulla procedura sanitaria seguita.

? Punti chiave Come si è verificata la complicazione durante l'intervento chirurgico al San Paolo?. Chi ha aperto il fascicolo d'inchiesta per accertare le responsabilità mediche?. Perché i compagni di classe hanno deciso di interrompere le lezioni?. Cosa chiederà la famiglia ai magistrati durante le prossime indagini?.? In Breve Minuto di silenzio previsto giovedì 14 maggio durante i corsi mattutini e serali.. Compagni di classe hanno pubblicato lettera commemorativa sui social il 15 aprile scorso.. Avvocato Federico Straziota assiste i familiari nel fascicolo d'inchiesta aperto dopo la denuncia.. La morte è avvenuta un mese fa presso l'ospedale San Paolo di Bari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, scuola Marconi-Hack: silenzio per il 17enne Gianvito Pascullo

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