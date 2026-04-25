I funerali di Gianvito Pascullo si sono svolti ieri, con palloncini bianchi e un lungo applauso rivolti al feretro. Il 17enne di Palo del Colle è deceduto nella notte tra il 13 e il 14 aprile nell'ospedale San Paolo di Bari, dopo aver subito due interventi. La sua morte ha suscitato commozione tra amici e familiari presenti alla cerimonia.

Palloncini bianchi e un lungo applauso hanno salutato il feretro di Gianvito Pascullo, il 17enne di Palo del Colle (Bari) morto la notte tra 13 e 14 aprile nell'ospedale San Paolo di Bari. Pascullo si era sottoposto a due interventi ortopedici per ricomporre la frattura scomposta della tibia, riportata qualche giorno prima a causa di un incidente con la moto. La sera del 13, tuttavia, avrebbe iniziato ad avvertire dei dolori e per questo chiamò i sanitari, che gli avrebbero somministrato un antidolorifico. Le sue condizioni però precipitarono fino all'arresto cardiaco che ne causò la morte. L'omelia "Viviamo in un momento in cui l'assurdo accade nelle nostre vite.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - I funerali di Gianvito Pascullo, il 17enne morto in ospedale dopo due interventi: «Non si può morire così»

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