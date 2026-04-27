Le forze di polizia hanno messo sotto sequestro preventivo un allevamento di cani di razza barboncino situato a Castelfranco di Sotto. Durante l’operazione sono stati soccorsi circa 100 animali, che si trovavano in condizioni considerate inadatte al loro benessere. L’intervento rientra in una serie di controlli tesi a verificare le condizioni di detenzione degli animali negli allevamenti della zona.

Blitz della Guardia di Finanza nella struttura totalmente abusiva gestita da una donna già nota per episodi simili denunciata per maltrattamenti All’interno dell’area è stata riscontrata la presenza di numerosi cani, per lo più barboncini, destinati alla vendita per un prezzo che oscilla dai 1800 ai 2800 euro, detenuti in strutture precarie e realizzate con materiali non idonei, spesso deteriorati e privi di adeguato fissaggio, con una diffusa presenza di elementi potenzialmente pericolosi, quali lamiere metalliche e reti con estremità sporgenti. Gli animali sono risultati, inoltre, collocati in spazi sovraffollati, in evidente contrasto con i requisiti minimi previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d’affezione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sequestrato a Castelfranco di Sotto un allevamento di barboncini lager: salvato 100 animali

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