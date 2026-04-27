Le forze di polizia hanno eseguito un'operazione in un allevamento di cani nel comune di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Durante il blitz, sono stati sequestrati circa 100 cani della razza barboncino, trovati in condizioni di salute critiche. I cani sono stati successivamente affidati alle autorità competenti. L’intervento è stato disposto dalla Procura della Repubblica, che ha coordinato le operazioni dei finanzieri del Comando Provinciale di Pisa.

Castelfranco di Sotto (Pisa), 27 aprile 2026 – Operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Pisa che, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno posto sotto sequestro un allevamento di cani nel comune di Castelfranco di Sotto. Contestualmente sono stati messi in salvo circa 100 esemplari, in gran parte barboncini, trovati in condizioni ritenute incompatibili con il loro benessere. Il provvedimento è stato emesso dal Gip e ha riguardato un’attività riconducibile a un’imprenditrice già segnalata per precedenti specifici. https:www.lanazione.itvideoblitz-nellallevamento-abusivo-sequestrati-100-barboncini-pv6q3khi Strutture abusive e irregolarità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blitz nell’allevamento abusivo: salvati 100 barboncini in condizioni critiche (e venduti a oltre 2mila euro)

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