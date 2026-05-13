Barbara Manfredi vittima o carnefice? A Forlimpopoli il pubblico diventa giudice

A Forlimpopoli, le mura antiche della Rocca si preparano a rivelare un mistero che dura da quasi sei secoli. La vicenda coinvolge una donna che si trova al centro di un caso giudiziario, dove il pubblico presente diventa parte attiva nel determinare se si tratti di vittima o di carnefice. La scena si svolge in un contesto storico e carico di tensione, alimentando l’interesse di chi segue da vicino questa delicata vicenda.

Le mura millenarie della Rocca di Forlimpopoli si apprestano a restituire un segreto lungo quasi sei secoli. Sabato 16 maggio, alle 21, il Museo Archeologico “T. Aldini” inaugura un format di visita guidata senza precedenti: “Barbara: colpevoleinnocente”. Non una semplice lezione di storia, ma.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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