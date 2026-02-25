L’eterna sfida tra vittima e carnefice

Federica De Benedittis ha commentato lo spettacolo di Polverigi, definendolo una sorta di sintesi di un tema difficile. La causa di questa rappresentazione deriva dalla volontà di esplorare il rapporto tra vittima e carnefice attraverso il teatro. Il pubblico ha assistito a un breve assaggio di un progetto più ampio, che si svilupperà nei prossimi mesi. La scena ha suscitato reazioni intense tra gli spettatori presenti.

Federica De Benedittis, che spettacolo è quello di cui a Polverigi si è vista una specie di ‘sintesi’? "Quello del festival è stato solo un ‘assaggio’. Oltre al tavolo a cui sono seduti i due protagonisti c’è una pedana, con dietro una parte su cui vengono proiettati i volti di ‘veri’ desaparecidos. Poi ci sono due porte, da cui entriamo, e da cui in realtà non usciamo mai". Tutto parte da un libro di Claudio Fava, che però è un ‘saggio-racconto’. "Il libro, che esce in concomitanza con il debutto dello spettacolo, si fa leggere da solo, anche perché è diverso dal testo teatrale. Là ci sono più personaggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un semplice incidente, recensione RoFF: il nuovo film di Jafar Panahi sul complesso rapporto tra la vittima e il carneficeJafar Panahi ha realizzato Un semplice incidente, un film che esplora il legame tra vittima e carnefice, dopo un incidente di auto avvenuto in Iran.

Prato, comunità cinese vittima e carnefice ancora al centro dell’attività dei carabinieriPrato, comunità cinese vittima e carnefice ancora al centro dell’attività dei carabinieri PRATO – Il distretto pratese si conferma un crocevia pericoloso dove le rotte della criminalità organizzata, del falso monetario e della microcriminalità predatoria si intrecciano in un mix esplosivo che mette nel mirino, a fasi alterne, la comunità cinese sia come carnefice sia come vittima.

