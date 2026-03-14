Al Quarticciolo, il pubblico si è trasformato in giudice durante lo spettacolo teatrale interattivo e provocatorio intitolato

Cosa: Kamikaze – spero vada meglio dell’ultima volta, un’esperienza teatrale interattiva e provocatoria diretta e interpretata da Giulio Santolini. Dove e Quando: Teatro Biblioteca Quarticciolo, sabato 28 marzo alle 20:30 e domenica 29 marzo alle 17:00. Perché: Per partecipare a un dispositivo scenico che ribalta il ruolo dello spettatore, trasformandolo in un giudice attivo capace di premiare o punire la performance. Il palcoscenico del Teatro Biblioteca Quarticciolo si prepara ad accogliere un appuntamento che promette di scuotere le fondamenta del rapporto tra palco e platea. Sabato 28 e domenica 29 marzo, il teatro romano ospiterà Kamikaze – spero vada meglio dell’ultima volta, un lavoro che nasce dalla mente di Giulio Santolini, che firma lo spettacolo insieme a Daniele Boccardi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Kamikaze: il pubblico diventa giudice al Quarticciolo

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