Barbara Files incontro tra culture a Lamezia

A Lamezia Terme si è svolto il seminario “Barbara Files”, organizzato da Migra Europe Save con il patrocinio del Comune, UIL Calabria e Uomo Ad. L’evento ha proposto un viaggio musicale tra le radici del blues, con la partecipazione di Sandro Joyeux e Inoussa Dembele. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di scambio tra culture e linguaggi musicali diversi.

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Un viaggio musicale alle radici del blues con Sandro Joyeux e Inoussa Dembele. Il seminario “Barbara Files”, organizzato da Migra Europe Save con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme, UIL Calabria e Uomo Ad, rappresenta un momento di incontro tra culture e linguaggi musicali. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 maggio 2026 alle ore 17.30 presso il CAS San Tarcisio di via Conforti, 144 – Lamezia Terme. Il tema scelto — un viaggio musicale potente alle radici del blues — racconta la forza della musica africana come strumento di dialogo e di memoria. Il talk e il concerto saranno curati da Sandro Joyeux, voce e chitarra percussiva, e Inoussa Dembele, voce, kamalengoni e percussioni, due artisti che portano sul palco la vibrazione autentica dei suoni migranti.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Barbara Files, incontro tra culture a Lamezia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il Palmanova Designer Village premiato come punto d'incontro tra culture Made in Korea: una commedia drammatica sull’incontro tra culture – RecensioneLa giovane Shenba, originaria di un piccolo villaggio indiano, sin da bambina è innamorata della cultura coreana, conosciuta guardando i K-drama in... Si parla di: Barbara Berlusconi: Da bambina mio padre selezionava quello che guardavamo in tv. Ai miei figli ho vietato il telefono fino ai 16 anni. I social lasciano gli adolescenti troppo soli; Foligno, Nicola Badiali passa a Forza Italia: Partito che incarna i miei ideali.