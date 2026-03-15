Made in Korea | una commedia drammatica sull’incontro tra culture – Recensione

La giovane Shenba, originaria di un piccolo villaggio indiano, sin da bambina è innamorata della cultura coreana, conosciuta guardando i K-drama in televisione. Crescendo, sogna di visitare Seoul e di vivere lì almeno per un breve periodo. Quando il fidanzato Mani le promette un lavoro sicuro lì, Shenba intravede finalmente la possibilità di realizzare il suo più grande desiderio. Ma per la protagonista di Made in Korea il viaggio prende una piega totalmente inaspettata: durante il volo Mani la abbandona, confessandole di averla ingannata e che l’impiego non esiste. Giunta a Seoul completamente sola, senza soldi e senza spiccicare una parola della lingua locale, Shenba si ritrova spaesata in quella metropoli sconosciuta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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