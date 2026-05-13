Barbara Berlusconi lascia la Cardi Gallery | focus sulla sua fondazione

Barbara Berlusconi ha annunciato il suo addio alla gestione della Cardi Gallery, concentrandosi ora sulla sua fondazione. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nel settore dell’arte, con la galleria che passerà sotto una nuova direzione. Non sono state fornite spiegazioni dettagliate sulle motivazioni alla base di questa scelta, né sui piani futuri riguardo alla gestione commerciale della galleria.

? Domande chiave Come cambierà il mercato dell'arte con la nuova gestione della galleria?. Perché Barbara Berlusconi ha scelto di abbandonare la gestione commerciale?. Quali progetti culturali promuoverà la sua nuova fondazione no profit?. Chi gestirà i rapporti con i grandi artisti internazionali dopo la separazione?.? In Breve Barbara Berlusconi opera nella galleria dal 2009 insieme a Nicolò Cardi.. Renato Cardi fondò la realtà milanese nel 1972 promuovendo artisti storici.. La galleria ha aperto la sede di Londra a Mayfair nel 2015.. La separazione distingue la gestione commerciale dalla filantropia della Fondazione.. Barbara Berlusconi lascia la compagine societaria della Cardi Gallery dopo diciassette anni di attività, segnando un cambiamento strutturale nella galleria d’arte contemporanea con sedi a Milano e Londra.🔗 Leggi su Ameve.eu

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