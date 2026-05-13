Barbara Berlusconi lascia la Cardi Gallery dopo 17 anni | continuerà a occuparsi di cultura con la sua Fondazione
Dopo diciassette anni, Barbara Berlusconi ha lasciato la partecipazione nella Cardi Gallery, la galleria d’arte contemporanea con sedi a Milano e Londra. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La stessa continuerà a dedicarsi a progetti culturali attraverso la sua Fondazione, senza coinvolgimenti immediati con la galleria. La Cardi Gallery, fondata nel 2006, rimane attiva con le sue attività espositive.
Barbara Berlusconi, dopo diciassette anni, esce dalla compagine societaria della Cardi Gallery, galleria d’arte contemporanea con sedi a Milano e Londra. La terzogenita di Silvio Berlusconi era entrata nel 2009 nella società guidata dal gallerista Nicolò Cardi. Come spiega una nota, Barbara Berlusconi continuerà a occuparsi di cultura attraverso la Fondazione no profit che porta il suo nome. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 .🔗 Leggi su Panorama.it
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