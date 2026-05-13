Barbara Berlusconi lascia la Cardi Gallery dopo 17 anni | continuerà a occuparsi di cultura con la sua Fondazione

Dopo diciassette anni, Barbara Berlusconi ha lasciato la partecipazione nella Cardi Gallery, la galleria d’arte contemporanea con sedi a Milano e Londra. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La stessa continuerà a dedicarsi a progetti culturali attraverso la sua Fondazione, senza coinvolgimenti immediati con la galleria. La Cardi Gallery, fondata nel 2006, rimane attiva con le sue attività espositive.

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