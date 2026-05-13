Barbara Berlusconi lascia la Cardi Gallery dopo 17 anni | continuerà a occuparsi di cultura con la sua Fondazione

Da panorama.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo diciassette anni, Barbara Berlusconi ha lasciato la partecipazione nella Cardi Gallery, la galleria d’arte contemporanea con sedi a Milano e Londra. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La stessa continuerà a dedicarsi a progetti culturali attraverso la sua Fondazione, senza coinvolgimenti immediati con la galleria. La Cardi Gallery, fondata nel 2006, rimane attiva con le sue attività espositive.

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Barbara Berlusconi, dopo diciassette anni, esce dalla compagine societaria della Cardi Gallery, galleria d’arte contemporanea con sedi a Milano e Londra. La terzogenita di Silvio Berlusconi era entrata nel 2009 nella società guidata dal gallerista Nicolò Cardi. Come spiega una nota, Barbara Berlusconi continuerà a occuparsi di cultura attraverso la Fondazione no profit che porta il suo nome. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 .🔗 Leggi su Panorama.it

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