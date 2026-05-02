Dopo la notizia della morte di Alex Zanardi, la Serie A ha espresso il proprio cordoglio attraverso numerosi messaggi pubblicati dai club italiani. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di dolore e di rispetto nel mondo sportivo e tra i tifosi. Zanardi, campione paralimpico, è stato ricordato in vari modi dai club, che hanno condiviso parole di lutto e di vicinanza. La sua figura rimarrà nel cuore di molti appassionati di calcio e non solo.

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© Calcionews24.com - Zanardi, la Serie A si unisce al cordoglio dopo la sua morte: pioggia di messaggi da parte dei club italiani. La GALLERY completa

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