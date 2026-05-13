Barbara Berlusconi esce dalla Cardi Gallery
Barbara Berlusconi ha lasciato la proprietà della Cardi Gallery, una decisione confermata dalla stessa. La sua attività continuerà nel settore culturale attraverso la Fondazione no profit che porta il suo nome. La comunicazione ufficiale è stata diffusa senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta o sui piani futuri. La sua presenza nel mondo della cultura resta comunque garantita dalla gestione della fondazione dedicata.
Barbara Berlusconi esce dalla compagine societaria della Cardi Gallery. Continuerà ad occuparsi di cultura attraverso la Fondazione no profit, che porta il suo nome. La terzogenita di Silvio Berlusconi era entrata nel 2009 nella società guidata dal gallerista Nicolò Cardi con sedi a Milano e Londra. .🔗 Leggi su Iltempo.it
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