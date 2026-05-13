Dopo diciassette anni, una figura nota nel mondo dell'arte lascia la gestione di una galleria contemporanea con sedi a Milano e Londra. La decisione riguarda un membro della famiglia proprietaria, che ha partecipato attivamente alla gestione delle attività. La galleria, specializzata in arte contemporanea, continuerà le sue attività senza la presenza di questa figura. La notizia si inserisce nel panorama delle novità che coinvolgono il settore artistico.

Barbara Berlusconi, dopo diciassette anni, esce dalla compagine societaria della Cardi Gallery, galleria d'arte contemporanea con sedi a Milano e Londra. La terzogenita di Silvio Berlusconi era entrata nel 2009 nella società guidata dal gallerista Nicolò Cardi. Come spiega una nota, Barbara Berlusconi continuerà ad occuparsi di cultura attraverso la Fondazione no profit che porta il suo nome. Fondata a Milano nell'aprile del 1972 da Renato Cardi, la galleria si è concentrata sulla promozione del lavoro di artisti italiani contemporanei. Alla fine degli anni Sessanta Renato Cardi ha iniziato a collezionare opere di artisti come Cy Twombly, Lucio Fontana, Piero Manzoni e Michelangelo Pistoletto, tutti relativamente sconosciuti all'epoca.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Barbara Berlusconi esce dalla Cardi Gallery dopo 17 anni

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