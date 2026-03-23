Raphaelle arriva a Parigi per studiare architettura, ma ben presto si rende conto di non poter arrivare alla fine del mese con i soldi che i suoi genitori le possono dare, per questo inizia a frequentare un sito dove uomini cercano ragazze da incontrare in cambio di denaro. Sixtine Dano realizza un graphic novel d’esordio che in Francia è stato un successo di pubblico e critica, liberamente ispirato alle testimonianze di persone che sono state escort oppure clienti. Una storia intima che esplora femminilità, indipendenza e rapporti di potere nella nostra società. Un racconto attuale disegnato con un raffinato stile in bianco nero, a inchiostro e carboncino. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Bao Publishing presenta SIBYLLINE di Sixtine Dano

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