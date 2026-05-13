BAO Music Festival in Valtrompia

Il BAO Music Festival torna in Valtrompia con la sua terza edizione, coinvolgendo due territori tra il 26 giugno e il 12 luglio. La manifestazione si svolge in due fine settimana, interessando la Franciacorta e la Valle Trompia, con una serie di eventi che vedono la partecipazione di artisti provenienti da diverse parti del mondo e locali. La rassegna si estende su sei giorni complessivi, offrendo un programma ricco di appuntamenti musicali.

Due territori, sei giorni di eventi e una costellazione di artisti internazionali e locali. La terza edizione di BAO Music Festival attraversa la Franciacorta e la Valle Trompia in due weekend, dal 26 al 28 giugno e dal 10 al 12 luglio. La rassegna, diretta da Gabriele Mitelli e Fabrizio Saiu.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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