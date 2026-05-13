BAO Music Festival in Franciacorta

Il BAO Music Festival torna in Franciacorta e nella Valle Trompia per la sua terza edizione, che si svolgerà in due weekend, dal 26 al 28 giugno e dal 10 al 12 luglio. Durante i sei giorni di eventi, saranno presenti artisti sia internazionali sia locali, coinvolgendo due territori diversi. La manifestazione prevede una serie di appuntamenti musicali distribuiti in più location della zona, offrendo spettacoli dal vivo e momenti di intrattenimento.

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Due territori, sei giorni di eventi e una costellazione di artisti internazionali e locali. La terza edizione di BAO Music Festival attraversa la Franciacorta e la Valle Trompia in due weekend, dal 26 al 28 giugno e dal 10 al 12 luglio. La rassegna, diretta da Gabriele Mitelli e Fabrizio Saiu.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BITOI Live BAO Music Festival June 26 #festival #nature #bass #sound #experimental #live #community Notizie correlate I Music Piemonteis festeggiano cinquant'anni di storia: al via il 7° Ciriè Music FestivalL’associazione I Music Piemonteis taglia il prestigioso traguardo del mezzo secolo di vita e sceglie di celebrare la ricorrenza con la settima... Leggi anche: Festival di primavera in Franciacorta Si parla di: BAO Music Festival: la sperimentazione internazionale accende i luoghi segreti della provincia; COEZ CI VUOLE UNA LAUREA. BAO MUSIC FESTIVALAssociazione Lampedée è felice di presentare BAO Music Festival, un festival che mette in relazione arte, musica, natura e spazio pubblico, e che si svolgerà dal 5 al 14 luglio nelle aree verdi della ... rockol.it