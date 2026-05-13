BAO Music Festival in Franciacorta

Da bresciatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il BAO Music Festival torna in Franciacorta e nella Valle Trompia per la sua terza edizione, che si svolgerà in due weekend, dal 26 al 28 giugno e dal 10 al 12 luglio. Durante i sei giorni di eventi, saranno presenti artisti sia internazionali sia locali, coinvolgendo due territori diversi. La manifestazione prevede una serie di appuntamenti musicali distribuiti in più location della zona, offrendo spettacoli dal vivo e momenti di intrattenimento.

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Due territori, sei giorni di eventi e una costellazione di artisti internazionali e locali. La terza edizione di BAO Music Festival attraversa la Franciacorta e la Valle Trompia in due weekend, dal 26 al 28 giugno e dal 10 al 12 luglio. La rassegna, diretta da Gabriele Mitelli e Fabrizio Saiu.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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