Festival di primavera in Franciacorta

In Franciacorta si svolge la terza edizione del Festival di Primavera, che si tiene sabato 14 e domenica 15 marzo. L’evento combina momenti dedicati alla cultura, all’enogastronomia e alle tradizioni locali. La manifestazione si svolge durante un fine settimana che coinvolge diverse location della zona, con un programma ricco di iniziative e degustazioni disponibili per i partecipanti. Per dettagli e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale.

F ine settimana molto speciale in Franciacorta. Sabato 14 e domenica 15 marzo si festeggia la terza edizione del Festival di Primavera, che coniuga cultura, enogastronomia e tradizione (per il calendario completo e le prenotazioni: https:festivaldiprimavera.eventbrite.it ). Il Festival invita a esplorare la Franciacorta dalle cantine aperte al pubblico agli spazi storici e ai percorsi gastronomici. Tre i filoni principali dell'edizione 2026: cibo, cultura e vino. Gastronomia, la Lombardia capitale del caviale X Leggi anche › In Franciacorta, dove il vino è sostenibile Sul fronte gastronomico, 16 chef del territorio firmeranno interpretazioni inedite della tradizione locale con un'ospite d'eccezione: l'Ostrica Marennes – Oléron IGP, eccellenza europea.