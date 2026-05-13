Banda della Uno Bianca | blitz dei carabinieri ad Arba

I carabinieri hanno effettuato un’ispezione nella casa di Colle di Arba, dove lo scorso gennaio si è tolto la vita Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca. L’intervento si è svolto senza incidenti e si è concentrato su controlli e verifiche, senza ulteriori dettagli ufficiali. La perquisizione si inserisce nelle indagini in corso sulla storia e sulle attività della banda.

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Ispezione dei carabinieri nella casa di Colle di Arba, dove lo scorso gennaio si è suicidato Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca. I militari hanno ispezionato l’abitazione e portato via anche dei materiali.Il sopralluogo potrebbe rientrare nei nuovi accertamenti che la.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arba, si è suicidato Pietro Gugliotta: gregario della banda della Uno BiancaPietro Gugliotta, ex agente di polizia coinvolto nelle vicende della banda della Uno Bianca, si è tolto la vita lo scorso gennaio nella sua... Pietro Gugliotta: blitz dei carabinieri nella casa dove si è ucciso il gregario della Uno BiancaBologna, 12 maggio 2026 – Un intero reparto dei carabinieri è stato impegnato nel pomeriggio in un'attività investigativa nella casa di Colle di Arba... Temi più discussi: Uno Bianca, storia della banda attiva in E. Romagna il 1987 e il 1994; Belve Crime 2 - Elisa True Crime: la Banda della Uno bianca - Video; Uno Bianca: la Procura di Bologna sentirà Roberto Savi dopo l'intervista a Belve; La banda della Uno bianca agiva per conto dei servizi segreti?. Dopo l'intervista a Belve di uno dei Savi, nuovi sviluppi sulla morte di Pietro Gugliotta componente della banda della Uno bianca: dopo la notizia trapelata circa il suo suicidio, sarebbe stata data disposizione di idndagine ad un intero reparto investigativo dei c x.com Roberto Savi riapre il caso dei poliziotti assassini della Uno bianca: Protetti dai servizi segreti, venivamo chiamati per risolvere problemi | L'intervista al leader della banda responsabile di 24 omicidi e 104 azioni criminali tra l'87 e il '94. reddit Uno Bianca, controlli degli investigatori a casa di Gugliotta: l’ex agente morto suicidaIl caso Gugliotta e le verifiche giudiziarie: approfondimenti sul suicidio dell’ex poliziotto e sui possibili risvolti nell’inchiesta sulla banda della Uno Bianca. notizie.it Uno Bianca, storia della banda che seminò il terrore in E. Romagna tra il 1987 e il 1994Leggi su Sky TG24 l'articolo Uno Bianca, storia della banda che seminò il terrore in E. Romagna tra il 1987 e il 1994 ... tg24.sky.it