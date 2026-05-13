Banda della Uno Bianca | blitz dei carabinieri ad Arba
I carabinieri hanno effettuato un’ispezione nella casa di Colle di Arba, dove lo scorso gennaio si è tolto la vita Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca. L’intervento si è svolto senza incidenti e si è concentrato su controlli e verifiche, senza ulteriori dettagli ufficiali. La perquisizione si inserisce nelle indagini in corso sulla storia e sulle attività della banda.
Ispezione dei carabinieri nella casa di Colle di Arba, dove lo scorso gennaio si è suicidato Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca. I militari hanno ispezionato l’abitazione e portato via anche dei materiali.Il sopralluogo potrebbe rientrare nei nuovi accertamenti che la.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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