Arba si è suicidato Pietro Gugliotta | gregario della banda della Uno Bianca

Lo scorso gennaio, nella sua casa di Colle d’Arba, nel Pordenonese, un ex agente di polizia coinvolto nelle attività della banda della Uno Bianca si è suicidato. La notizia viene confermata dalle autorità e si aggiunge agli eventi legati alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’individuo. La sua morte avviene a poche settimane da un procedimento legale in corso. Non sono state rese note ulteriori motivazioni o dettagli sull’accaduto.

Pietro Gugliotta, ex agente di polizia coinvolto nelle vicende della banda della Uno Bianca, si è tolto la vita lo scorso gennaio nella sua abitazione di Colle d’Arba, nel Pordenonese. Aveva 65 anni e negli ultimi anni si era rifatto una vita in Friuli, dove viveva con la seconda moglie dopo aver.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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Pietro Gugliotta è morto suicida, era ex agente di polizia e gregario della banda

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