Bambino viene azzannato da un cane in strada | il proprietario gli lancia 20 euro e se ne va
Un bambino di 11 anni è stato morso da un cane mentre passeggiava con il fratellino in una strada di Andria. L’animale è sbucato dal nulla e lo ha ferito al polpaccio. Dopo l’incidente, il proprietario dell’animale gli ha dato 20 euro e se ne è andato senza ulteriori spiegazioni. La vittima è stata medicata sul posto, ma non sono stati riportati altri dettagli sulle condizioni o sulle conseguenze dell’attacco.
Azzannato da un cane per strada e "risarcito" istantaneamente con 20 euro. È successo per le strade di Andria, dove un bambino di 11 anni, che stava passeggiando insieme al fratellino, è stato attaccato dall'animale sbucato dal nulla, che lo ha ferito a un polpaccio. Il proprietario, invece di.🔗 Leggi su Today.it
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