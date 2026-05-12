Ieri pomeriggio ad Andria, un bambino di 11 anni è stato morso da un cane di media taglia che è uscito da un'auto parcheggiata in strada. Dopo l'aggressione, il proprietario dell'animale ha consegnato al bambino una somma di 20 euro e si è allontanato senza ulteriori spiegazioni. La polizia ha avviato accertamenti sull'incidente e sul proprietario del cane.

Attimi di paura ieri pomeriggio ad Andria dove un bimbo di 11 anni è stato azzannato in strada da un cane di media taglia saltato fuori da un’auto in sosta. Il conducente della vettura avrebbe lanciato 20 euro dal finestrino verso il bambino e si sarebbe dileguato. “ Entro oggi presenteremo denuncia in Procura a Trani per omissione di soccorso e lesioni ”, annuncia all’Adnkronos l’avvocato Laura Pasqua Pilato, che assiste i genitori del piccolo. L'aggressione. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta non lontano dalla chiesa di Santa Maria alle Croci. Il bimbo stava giocando con il fratellino quando, all’improvviso, sarebbe stato morso a un polpaccio dal cane sbucato da una macchina.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Andria, bimbo di 11 azzannato da un cane in strada. Il proprietario gli lancia 20 euro e va via

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