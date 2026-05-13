Bambino di 5 anni morto al Meyer nove indagati tra infermieri e medici

Nove persone tra medici e infermieri sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta aperta dalla procura di Firenze. L’indagine riguarda la morte di un bambino di cinque anni avvenuta all’ospedale pediatrico Meyer nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Sono nove, tra medici e infermieri, gli indagati nell'inchiesta della procura di Firenze per omicidio colposo in merito alla morte del bambino di 5 anni all'ospedale pediatrico Meyer, nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio.Il bimbo era stato ricoverato, dopo aver accusato diversi mal di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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