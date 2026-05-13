Bambino con una mamma e due papà | sentenza dei giudici a Bari è la prima volta in Italia

Da baritoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari è stata pronunciata una sentenza che riconosce un bambino come figlio di tre genitori, una mamma e due padri. Si tratta della prima decisione di questo tipo in Italia. La famiglia coinvolta ha ottenuto il riconoscimento legale per tutti e tre i adulti, che condividono la responsabilità e il ruolo di cura nei confronti del bambino. La sentenza rappresenta un caso senza precedenti nel paese.

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Un bambino è stato riconosciuto, in Italia, figlio di tre genitori, ovvero di una mamma che lo ha partorito e di due padri che lo crescono. A stabilirlo è stata con una sentenza la Corte d'Appello di Bari. Si tratta, secondo quanto riportato da Ansa e altre testate, del primo riconoscimento di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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