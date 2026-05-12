Bari riconosciuto un bambino con una madre e due padri | è la prima volta in Italia

In Italia si registra un primo caso in cui un bambino è stato riconosciuto con una madre e due padri. La Corte d'Appello ha autorizzato la trascrizione dell'atto di nascita tedesco, permettendo al bambino di essere riconosciuto ufficialmente con questa composizione familiare. La decisione segna un precedente in ambito legale riguardo ai riconoscimenti familiari e alle trascrizioni di atti di nascita provenienti da altri paesi.

Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di tre genitori: una madre e due papà. Lo ha disposto la Corte di Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza dunque da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei due padri che lo crescono da quando è nato., Il bambino è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata: la madre è un'amica della coppia di papà uniti da diversi anni. Il piccolo è stato concepito naturalmente e riconosciuto dalla mamma e dal padre biologico. Il compagno del padre, dopo un po' avrebbe espresso anche lui il desiderio di riconoscerlo, ottenendo l'ok del giudice tedesco visto che in Germania, dove i genitori vivono stabilmente, l'adozione in questi casi è permessa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino con una madre e due padri

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