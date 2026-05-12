A Bari si è conclusa una causa che ha portato al riconoscimento legale di un bambino come figlio di una madre e due padri. La sentenza, emessa a gennaio dalla Corte d’Appello e divenuta definitiva, rappresenta la prima volta in Italia in cui un giudice ha riconosciuto ufficialmente tre genitori per un minore. Questa decisione segna un precedente importante nel panorama legale nazionale.

L’Italia ha riconosciuto per la prima volta un bambino come figlio di una mamma e di due papà. L’apripista di questo passo storico è stata la Corte d’Appello di Bari, con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Il bimbo ha quattro anni, è nato in Germania ed è stato concepito in modo naturale, senza nessun ricorso a fecondazione assistita o alla maternità surrogata. La madre del piccolo – che ha altri figli – è un’amica di lunga data della coppia di due papà. Il padre biologico del bambino è sposato da oltre dieci anni con un cittadino italotedesco che ha cresciuto il piccolo fin dalla nascita, ottenendone l’adozione, permessa in Germania in questi casi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un bimbo, una mamma e due papà: a Bari una sentenza riconosce tre genitori. È la prima volta in Italia

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Non sto aizzando la violenza. Gandhi ha insegnato la lotta non violenta. Però cazzo, ma siamo morti?! Nessuno che reagisca? Devo fare tutto io?? Ripeto: non si tratta di attaccare fisicamente quei giudici, ma cazzo non si può accettare! Reagite! Smettetela di x.com

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