Un bambino di 11 anni è stato morso da un cane mentre si trovava nei pressi di una chiesa ad Andria. L’incidente si è verificato durante una passeggiata con il fratellino. Dopo l’attacco, il proprietario dell’animale ha lanciato 20 euro al bambino e si è allontanato senza fornire ulteriori spiegazioni. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire l’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione nei pressi della chiesa. Momenti di paura ad Andria, dove un bambino di 11 anni è stato morso da un cane mentre passeggiava con il fratellino. L’episodio è avvenuto lunedì 11 maggio, poco prima delle 20, nei pressi della chiesa di Santa Maria Addolorata alle Croci. Secondo una prima ricostruzione, il cane sarebbe sbucato improvvisamente da un’auto di colore scuro con il finestrino abbassato, aggredendo il minore e ferendolo a un polpaccio. L’animale, di media taglia, si trovava all’interno del veicolo fermo in sosta, con il conducente alla guida. Il gesto del proprietario e la fuga. Dopo l’attacco, il cane sarebbe rientrato nell’auto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bambino azzannato da un cane ad Andria: il proprietario gli lancia 20 euro e si allontana

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