Bambina si ferisce durante la ricreazione la mamma chiede 20mila di risarcimento ma il Tribunale dice no al ricorso | quando l’incidente è così improvviso che la vigilanza non basta
Durante l’intervallo, una bambina di 9 anni inseguiva un compagno nel cortile scolastico quando si è scontrata con lui, riportando ferite al volto e ai denti che hanno richiesto interventi ospedalieri. La madre ha richiesto un risarcimento di 20.000 euro, ma il Tribunale ha respinto il ricorso, affermando che l’incidente, essendo stato improvviso, non poteva essere attribuito a una carenza di vigilanza.
Una bambina di 9 anni rincorreva un compagno in cortile durante l’intervallo. A un certo punto i due si sono scontrati, e la bambina ha riportato lesioni al volto e ai denti tanto gravi da richiedere cure ospedaliere. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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