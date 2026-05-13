Bambina si ferisce durante la ricreazione la mamma chiede 20mila di risarcimento ma il Tribunale dice no al ricorso | quando l’incidente è così improvviso che la vigilanza non basta

Durante l’intervallo, una bambina di 9 anni inseguiva un compagno nel cortile scolastico quando si è scontrata con lui, riportando ferite al volto e ai denti che hanno richiesto interventi ospedalieri. La madre ha richiesto un risarcimento di 20.000 euro, ma il Tribunale ha respinto il ricorso, affermando che l’incidente, essendo stato improvviso, non poteva essere attribuito a una carenza di vigilanza.

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