La balsamina è una pianta molto diffusa sui balconi italiani, in particolare nelle regioni del Nord. Si presenta come un cespuglio compatto, ricoperto di piccoli fiori che richiamano le forme di rose o orchidee in miniatura. I suoi fiori sono disponibili in varie tonalità, tra cui rosa, rosso, bianco e salmone. Questa pianta viene coltivata da decenni come elemento decorativo in ambienti esterni.

Sui balconi italiani, soprattutto al nord, è una presenza abituale da decenni: piccoli cespugli compatti coperti di fiorellini che assomigliano a rose o a orchidee in miniatura, in tutte le tonalità del rosa, del rosso, del bianco e del salmone. Eppure se chiediamo in giro come si chiama, in pochi sanno rispondere Balsamina. Una pianta gentile, da angolo ombroso, che fiorisce da aprile a novembre senza praticamente mai fermarsi. Cos’è la Balsamina, le caratteristiche. Sotto il nome comune di Balsamina si nasconde un genere botanico piuttosto ampio, quello delle Impatiens, che conta centinaia di specie sparse fra Africa, Asia e Americhe. Quella che siamo abituati a vedere sui balconi italiani è Impatiens walleriana, una specie africana che arriva dalle zone orientali del continente.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Balsamina, come coltivare e dove posizionare questa rosa

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