Il kiwi, frutto molto apprezzato durante l’autunno, è ricco di vitamine C, E e polifenoli. Per coltivarlo, è importante scegliere una posizione soleggiata e ben drenata, preferibilmente in un’area protetta dal vento. La pianta di actinidia, da cui si ricava il frutto, richiede potature regolari e un’adeguata irrigazione. La cura corretta e la posizione adeguata sono fondamentali per ottenere una buona produzione.

Il kiwi è uno dei frutti più amati del periodo autunnale, fonte di vitamine C, E e polifenoli, utili al benessere generale. Ma se la raccolta del frutto, come accennato, è post estiva, è in primavera che l’Actinidia, la pianta del kiwi, inizia a fiorire in tutto il suo splendore. Se vogliamo coltivare questo arbusto, è infatti durante la stagione primaverile che le piantine andranno messe a dimora. Il momento è quello migliore anche se vogliamo procedere alla coltivazione tramite semina, evitando eventuali problemi dovuti ad abbassamenti repentini del termometro. Ma se non abbiamo grande dimestichezza con le sementi, il consiglio è di acquistare in vivaio piantine di kiwi di 1 o 2 anni e procedere da qui alla coltivazione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Actinidia, dove posizionare e come curare la pianta di kiwi

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