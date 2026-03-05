La Felce di Boston, nota come Nephrolepis exaltata, è una pianta che si distingue per il suo aspetto rigoglioso e la capacità di assorbire l’umidità. È molto apprezzata da chi desidera creare un’atmosfera verde in casa, in particolare nel salotto o nel bagno. La sua posizione ottimale può influenzare la crescita e la capacità di mantenere l’ambiente più umido.

Avete mai desiderato trasformare il salotto o il bagno in una piccola foresta tropicale, vibrante e rigogliosa? La soluzione ha un nome affascinante e un aspetto particolare: parliamo della Nephrolepis exaltata, conosciuta da tutti gli appassionati semplicemente come la Felce di Boston. Cos’è la Felce di Boston. Originaria delle foreste tropicali, questa meraviglia botanica sfoggia fronde lunghe. Le sue foglie, dal caratteristico colore verde brillante, si srotolano lentamente dalle radici, quasi danzando mentre crescono verso l’esterno. In molti pensano che le felci siano creature complesse e impossibili da mantenere belle a lungo. Ma questa non è una pianta temuta anche dai cosiddetti “pollici neri”, anzi, è una specie che risulta sorprendentemente adattabile, ed è ricca di risorse inaspettate. 🔗 Leggi su Dilei.it

Felce di Boston, dove posizionare la pianta che assorbe l'umidità

