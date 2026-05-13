Balneari il Sib Confcommercio | Dalla Regione Calabria un atto di responsabilità istituzionale a tutela delle imprese
Il Sib Confcommercio Reggio Calabria ha espresso soddisfazione per le recenti decisioni del Consiglio regionale della Calabria, che ha approvato due leggi riguardanti le concessioni demaniali marittime e il supporto alle imprese balneari colpite dal ciclone Harry. La sede regionale ha definito queste approvazioni un atto di responsabilità istituzionale volto a tutelare le attività nel settore. L’ente ha ringraziato le istituzioni per il riconoscimento delle esigenze delle imprese locali.
Il Sib Confcommercio Reggio Calabria, guidato da Carmelo Fiorillo, esprime apprezzamento per le due leggi approvate dal Consiglio regionale della Calabria in materia di concessioni demaniali marittime e sostegno alle imprese balneari colpite dal ciclone Harry.I provvedimenti proposti dai.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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