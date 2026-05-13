Balneari il Sib Confcommercio | Dalla Regione Calabria un atto di responsabilità istituzionale a tutela delle imprese

Il Sib Confcommercio Reggio Calabria ha espresso soddisfazione per le recenti decisioni del Consiglio regionale della Calabria, che ha approvato due leggi riguardanti le concessioni demaniali marittime e il supporto alle imprese balneari colpite dal ciclone Harry. La sede regionale ha definito queste approvazioni un atto di responsabilità istituzionale volto a tutelare le attività nel settore. L’ente ha ringraziato le istituzioni per il riconoscimento delle esigenze delle imprese locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui