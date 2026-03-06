Bandi Pia e MiniPia sospesi Federterziario Lecce chiede alla Regione un atto di responsabilità a tutela delle imprese

I bandi Pia e MiniPia sono stati sospesi, creando incertezza tra le imprese locali. Federterziario Lecce ha chiesto alla Regione un intervento immediato per tutelare le aziende coinvolte. Il presidente dell’associazione ha sottolineato che, senza interventi correttivi, molte imprese rischiano di essere escluse, anche se hanno già completato la registrazione sulla piattaforma.

Il presidente Maurizio Renna: "Senza correttivi centinaia di imprese rischiano di restare escluse nonostante la registrazione sulla piattaforma" A farsi portavoce della richiesta è il presidente dell'associazione, Maurizio Renna, che invita l'amministrazione regionale a salvaguardare tutte le aziende che risultano già registrate sulla piattaforma e che hanno ottenuto il codice pratica, pur essendo ancora in attesa dell'assegnazione del codice CUP. "È fondamentale – afferma Renna – che la Regione consenta di far rientrare tra le pratiche finanziabili tutte quelle imprese che risultano già registrate sulla piattaforma e che, dopo aver ottenuto regolarmente il codice pratica, sono in attesa dell'assegnazione del codice CUP.