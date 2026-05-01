Lavoro Confcommercio Treviso | il decreto tutela imprese e salari

Il 1 maggio il Governo ha approvato un nuovo decreto sul lavoro, che mira a tutelare imprese e salari. Confcommercio Treviso ha espresso il suo supporto al provvedimento, evidenziando come le misure possano favorire la ripresa economica e la stabilità occupazionale. La decisione riguarda specifiche norme che interessano il settore e le aziende associate, con l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative e sostenere la competitività.

? Cosa sapere Confcommercio Trevisa sostiene il nuovo decreto sul lavoro approvato dal Governo il 1 maggio.. Le norme mirano a proteggere i salari e contrastare il caporalato digitale nel terziario.. Il nuovo decreto sul lavoro approvato dal Governo questo 1° maggio riceve il sostegno di Confcommercio Treviso, che vede nelle nuove norme uno strumento fondamentale per proteggere le imprese e i diritti dei lavoratori della provincia. Siamo in un momento delicato per l’economia del nostro territorio, dove il settore dei servizi tiene botta con oltre 35 mila realtà attive, rappresentando ben il 64% di tutto il comparto economico che non si occupa di agricoltura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoro, Confcommercio Treviso: il decreto tutela imprese e salari Notizie correlate Decreto Lavoro, Confcommercio: “Con giusto salario più tutele per lavoratori e imprese”Pisa, 29 aprile 2026 – “Il nuovo Decreto Lavoro riconosce un ruolo centrale alla contrattazione e mette in primo piano il giusto salario come... Decreto Lavoro: un miliardo per nuovi incentivi e salari giustiIl governo Meloni sta definendo le linee guida del decreto lavoro previsto per il primo maggio, un provvedimento che mira a intervenire su incentivi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Decreto 1° Maggio, Confcommercio promuove le misure: Tutela il lavoro e le imprese; Lavoro, a Treviso debutta il primo corso di fitness in ufficio: Cinque minuti al giorno con esercizi da fare alla scrivania. Ecco quali sono; Fitness in ufficio, Ascom lancia lo stretching al pc; Partecipare il presente sui migranti: Le persone non diventino un problema. Confcommercio, decreto lavoro: Bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti socialiIl direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni commenta il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri in vista del Primo Maggio: incentivi a giovani e donne, contrasto al dumping e nuov ... lanazione.it Fitness in ufficio, Ascom lancia lo stretching al pcUn'ora per rimettere in moto corpo e mente, direttamente durante la pausa pranzo. È questa l'idea alla base del nuovo Corso di fitness e stretching da ufficio ... ilgazzettino.it “ ” - “Il Pane resta qui” è il risultato di una collaborazione concreta tra Confcommercio Treviso, il Comune di Preganziol e gli operatori del territorio. “Quando Confcommercio Treviso e il Comu - facebook.com facebook