Balneari Giannetta | Il Consiglio regionale ha dato vigore al settore vitale per la nostra economia

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato una delibera che riconosce l'importanza del settore balneare per l'economia locale. Secondo un rappresentante regionale, questa decisione rafforza il settore e affronta questioni storiche che altre amministrazioni hanno evitato di risolvere. La misura mira a sostenere le imprese e a garantire stabilità alle attività legate al turismo balneare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui