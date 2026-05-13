Balneari Giannetta | Il Consiglio regionale ha dato vigore al settore vitale per la nostra economia
Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato una delibera che riconosce l'importanza del settore balneare per l'economia locale. Secondo un rappresentante regionale, questa decisione rafforza il settore e affronta questioni storiche che altre amministrazioni hanno evitato di risolvere. La misura mira a sostenere le imprese e a garantire stabilità alle attività legate al turismo balneare.
“Ancora una volta la Regione Calabria si pone all’avanguardia e risolve problemi complessi che altri preferiscono rimandare ad oltranza. Con la legge votata all’unanimità, il Consiglio regionale ha dato vigore al settore balneare, vitale per la nostra economia”. Lo dichiara il consigliere.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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