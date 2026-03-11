La Scandone Avellino ha ottenuto cinque vittorie consecutive in Serie B Interregionale, consolidando la propria posizione in classifica. Vitale ha dichiarato che la difesa rappresenta il pilastro fondamentale per migliorare e proseguire nel cammino. La squadra biancoverde, dopo questo momento positivo, si prepara a proseguire con determinazione la propria stagione.

La Scandone Avellino si gode il suo momento magico. Con cinque vittorie consecutive in tasca, la formazione biancoverde ha trovato continuità e solidità, risalendo con forza la classifica della Serie B Interregionale. A commentare questo stato di grazia è il playmaker Donato Vitale, che analizza i fattori che hanno permesso alla squadra di coach Ciro Dell'Imperio di svoltare. Il punto di rottura con il passato, secondo Vitale, è l'atteggiamento nella propria metà campo. La squadra ha alzato il muro, diventando difficile da scardinare per chiunque: "Veniamo sicuramente da un momento di ottima forma. Il dato più importante è che in tutte queste partite la difesa e la fisicità sono aumentate tantissimo.

© Anteprima24.it - Vitale non ha dubbi: “La difesa è la chiave della nostra rinascita”

